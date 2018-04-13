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13.04.18 13:15

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у мэра Волоколамска

© РИА Новости. Андрей Стенин
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов в пятницу рано утром провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева.

"УБЭП Московской области. Больше часа. После шести утра", - сообщил П.Лазарев "Интерфаксу".

По его словам, правоохранители искали "какие-то документы".

Он отметил, что в настоящее время обыски проходят в администрации городского поселения Волоколамск.

"Понять можно, откуда ноги растут. (...) Угрозы начинают осуществляться. (...) Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - добавил П.Лазарев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", с чем, по мнению главы, это может быть связано, П.Лазарев отметил, что с той работой, которую он проводит против полигона "Ядрово". "Вероятно еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки", - добавил он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием от правоохранительных органов.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". В регионе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

12 апреля сотрудники полиции провели обыски в редакции газеты "Волоколамская неделя". Как сообщила "Интерфаксу" главный редактор издания Мария Мурашова, ей показали документ, что открыто уголовное дело на ряд обществ с ограниченной ответственностью, около десяти наименований, ей неизвестных. "И они ищут, как пояснили мне, аффилированность нашей газеты с этими юридическими лицами", - уточнила главный редактор.

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