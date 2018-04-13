Улучшение демографической ситуации - один из главных приоритетов Тамбовщины, заявляет губернатор

13.04.18 13:24

© РИА Новости. Игорь Руссак

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Улучшение демографической ситуации, сохранение человеческого капитала и повышение качества жизни в Тамбовской области - главный приоритет деятельности власти в регионе, заявил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время ежегодного сообщения депутатам облдумы.

Губернатор отметил, что в основе деятельности власти будут лежать 10 приоритетов, первый из них - качественное изменение демографической ситуации в регионе.

"Тамбовщина должна стать регионом, максимально привлекательным для жизни", - заявил А.Никитин.

По его словам, для улучшения демографической ситуации значительные средства вкладываются в социальную поддержку населения. Только на поддержку семей с детьми в 2017 году было направлено более 2 млрд рублей. В регионе осуществляется господдержка жилищных программ для молодых семей.

В области за последние семь лет наметилась устойчивая тенденция сокращения естественной убыли населения. Средняя продолжительность жизни по отношению к 2016 году выросла более чем на год и составляет 73,2 года.

В рамках повышения качества жизни стоит задача снижения уровня бедности. В Тамбовской области численность жителей с доходами ниже прожиточного минимума сократилась до 116 тыс. человек (чуть более 11%). В среднесрочной перспективе необходимо как минимум вдвое снизить этот уровень, отметил тамбовский губернатор.

По его словам, регион уже обеспечил выполнение "майских указов" по увеличению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В текущем году ставится задача поддерживать оплату их труда на уровне рекомендованных соотношений.

Кроме того, с 1 января текущего года проведена индексация зарплаты бюджетников, не вошедших в "майские указы". Дополнительные расходы бюджета области на эти цели составят более 2 млрд рублей.