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13.04.18 13:35

Инвестиций в основной капитал в Тамбовской области в 2017г выросли на 3,2%, до 112 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал в Тамбовской области в 2017 году составил 112 млрд рублей, увеличившись к уровню 2016 года на 3,2%, сообщил глава администрации региона Александр Никитин в пятницу в ходе ежегодного отчета перед депутатами облдумы.

По словам А.Никитина, инвестиции составляют в валовом региональном продукте около 29%.

Приток инвестиций, считает глава региона, стимулировала работа по созданию зон с особым режимом предпринимательской деятельности. Так, в частности, в Тамбовской области созданы три индустриальных парка в Уварово, Котовске, Никифоровском районе, моногороду Котовск присвоен статус "Территории опережающего социально-экономического развития".

Кроме того в прошлом году был презентован проект создания инновационного комплекса "Мичуринская долина". Губернатор поручил завершить разработку инвестиционной стратегии проекта, его финансовой модели, подготовить необходимое нормативно-правовое оформление на уровне региона.

По другому ключевому проекту - месторождению "Центральное" - уже разработано технико-экономическое обоснование. В настоящее время проводятся мероприятия по организации опытно-промышленных испытаний технологии переработки титан-циркониевых песков и разработке технологического регламента. Все это позволит уже со следующего года приступить непосредственно к строительству опытного производства.

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