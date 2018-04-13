Спортсмены из России, Хорватии и Бразилии примут участие в турнире по смешанным единоборствам в Екатеринбурге

13.04.18 13:59

© РИА Новости. Александр Вильф

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Десять поединков состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам "RCC2: Russian Cagefighting Championship" 5 мая в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotion.

Участие в турнире примут спортсмены из России, Хорватии и Бразилии. В том числе уральский регион представят девять бойцов из Екатеринбурга, Челябинска и Талицы.

"В главной части турнира в октагон выйдут Михаил Рагозин и Олег Оленичев. Оба - обладатели серьезных рекордов и выступали в лигах M1-Global и ACB", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить на площадке КРК "Уралец".

Ранее сообщалось, что в рамках турнира в Екатеринбурге состоится два знаковых боя с участием Александра Емельяненко и Ивана Штыркова. Так, соперником А.Емельяненко станет бразильский боец UFC Габриель Гонгаза. Екатеринбургский боец И.Штырков встретится на ринге с бразильцем Джеронимо Дос Сантос.