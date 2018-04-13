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13.04.18 14:32

В МИД РФ указывают, что подтверждения версии Лондона о причастности РФ к инциденту в Солсбери в полной версии доклада ОЗХО нет

© РИА Новости. Владимир Федоренко
13 апреля. Interfax-Russia.ru - В полной версии доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержится подтверждения версии Лондона о причастности в России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей тем или иным веществом, заявил в пятницу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Доклад, его полная версия, а не те пресс-релизы, которые попали вчера в медийное пространство, был получен нами накануне, вчера вечером. Мы его тщательнейшим образом изучаем, это достаточно объемный документ. Но, обращаем внимание на то, что уже по средствам массовой информации, не только в Великобритании и других странах Запада, но и у нас в России, пошли гулять констатации того, что документ содержит подтверждение британского вывода о якобы осуществленном с помощью химического вещества класса "Новичок" отравления Сергея и Юлии Скрипалей", - сказал С.Рябков.

"В этой связи необходимо, и это просто неотменимое требование российской стороны, исходить из следующего: во-первых, у нас никогда не производилось и не накапливалось и не состояло на вооружении боевое отравляющее вещество, которому англичане и их союзники по каким-то своим причинам присвоили наименование "Новичок". Во-вторых, в докладе, о котором мы сейчас говорим - о его полной версии, я подчёркиваю - не содержится подтверждения версии властей Великобритании, что Россия каким-то образом причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей тем или иным отравляющим веществом", - подчеркнул замминистра.

C.Рябков также подчеркнул, что "эксперты Организации по запрещению химического оружия, как явствует из доклада, лишь установили химический состав вещества, определили его химическую формулу. Это вещество не является списочным химикатом по смыслу Конвенции о запрещении химического оружия. То есть, это вещество не числится в приложениях по химикатам Химконвенции, оно не включено в эти приложения. Соответственно, определение химической формулы вещества, что смогли осуществить эксперты ОЗХО, не дает никаких оснований говорить об этом химикате как об имеющем российское происхождение".

"Из доклада также непонятно, каким образом этот химической агент появился в Великобритании. Поэтому, чтобы установить цельную картину того, что произошло в Солсбери, требуется полноценное, непредвзятое международное расследование с обязательным участием российских специалистов", - сказал С.Рябков.

Он отметил, что российская сторона продолжает изучать доклад ОЗХО. "В дальнейшем возможны дополнительные оценки и соображения с нашей стороны, на сегодня это те выводы и те соображения, к которым мы пришли в предварительном порядке", - добавил замминистра.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в Москве видят "политическую подоплеку той кампании очернения России, которую развернули Великобритания и ее союзники, приписывая России все мыслимые и немыслимые нарушения требований Конвенции".

"Мы Конвенцию, в отличие от западных стран, соблюдаем точнейшим, доскональным и абсолютно полным образом, поэтому приписываемые нам отклонения от требований Конвенции лишены оснований и лишены смысла", - сказал С.Рябков.

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