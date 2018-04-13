В Госдуме назвали блокировку Telegram ответной мерой на "демонстративное невыполнение" мессенджером требований российского закона

13.04.18 14:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Решение суда по Telegram - это ответная мера на действия администрации мессенджера, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Решение суда - это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства", - сказал Л.Левин журналистам в пятницу.

Он отметил, что Роскомнадзор действует в соответствии с законодательством РФ в этой ситуации.

"Мессенджер "Телеграм", предоставляя информационно-телекоммуникационные услуги гражданам нашей страны, обязан следовать требованиям закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"",- сказал парламентарий.

Он отметил, что блокировка с "Телеграмма" будет снята при выполнении администрацией мессенджера требований закона, и администрации "Телеграма" необходимо еще раз обдумать свою позицию.

"В случае выполнения мессенджером "Телеграм" определенных в законе обязанностей, блокировка будет снята в установленном порядке. Администрации "Телеграма" необходимо еще раз обдумать свою позицию, чтобы найти решение, отвечающее интересам российских пользователей, количество которых исчисляется миллионами", - сказал Л.Левин журналистам в пятницу.

При этом он отметил, что право законопослушных граждан на тайну переписки, закрепленное Конституцией, должно соблюдаться неукоснительно. Доступ к личным сообщениям возможен только по решению суда, добавил он.

Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. "Решение подлежит немедленному исполнению", - сказал судья.

Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.