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13.04.18 14:53

Осужденного за мошенничество бывшего мэра Ухты будут судить за махинации с землей с ущербом более 48 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Астапкович
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование уголовного дела по факту растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере и превышения полномочий в отношении экс-мэра Ухты Олега Казарцева, которого ранее осудили за мошенничество с причинением многомиллионного ущерба.

Как сообщает пресс-служба МВД России, следствие установлено, что в период с 2009 по 2011 год чиновник совершил растрату имущества в виде муниципальных земельных участков в Ухте. Так, в нарушение порядка он сначала передал участок под строительство фитнес-центра площадью более 2 тыс. кв. м в аренду, а после и в собственность третьему лицу.

Также в нарушение действующего законодательства бывшим руководителем администрации было передано сначала в аренду, а потом и в собственность здание бывшего детского сада и земельного участка под ним общей площадью более 3,2 тыс. кв. м. В результате незаконных действий чиновника бюджету Ухты причинен ущерб в размере 32 млн рублей.

"Кроме того, не имея права передавать в собственность участки земли, на которых имеются незавершенные объекты строительства, явно превышая должностные полномочия, обвиняемый незаконно подписал постановления о передаче в собственность трех земельных участков. Это привело к их отчуждению из муниципальной собственности. Ущерб, причиненный бюджету по этим эпизодам, составил более 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в июне 2014 года суд признал О.Казарцева виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Прокуратура посчитала чрезмерно мягким решение суда и подала апелляцию. В августе О.Казарцеву суд добавил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Позже О.Казарцев оказался под подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере). Также в отношении бывшего чиновника возбудили второе уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В июле 2015 года суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В октябре 2015 года суд Ухты по иску прокуратуры взыскал 5,9 млн рублей ущерба с О.Казарцева и бывшего завотдела жилищной политики Людмилы Егоровой, осужденных по делу о незаконном предоставлении жилья.

Позже Верховный суд Коми сократил экс-мэру срок содержания в колонии с 6 до 5 лет.

О.Казарцев занимал пост мэра Ухты с апреля 2007 по сентябрь 2012 года. Осенью 2012 года возглавил министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства региона. Проработав на новой должности около пяти месяцев, чиновник уволился, решив уйти в бизнес, и вернулся в Ухту.

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