Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за ожидаемых заморозков

13.04.18 14:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 апреля. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о заморозках, ожидаемых на территории республики 15-16 апреля.

"По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с вечера воскресенья до конца дня понедельника местами по КЧР в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -3°С", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель чрезвычайного ведомства.

По его словам, из-за прихода холодов есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.