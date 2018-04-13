Детсад в Сыктывкаре, где из-за вспышки инфекции заболели почти 50 воспитанников, закрыли на карантин

13.04.18 15:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 апреля. Interfax-Russia.ru - В Сыктывкаре на карантин закрыли еще один корпус детсада №7, где из-за вспышки инфекции заболели почти 50 воспитанников.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, первый корпус детсада №7 с пятницы закрыли на карантин для профилактики, проведения противоэпидемических мероприятий, обследования детей и персонала.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

"Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следователи выясняют, имелись ли в действиях руководства детсада признаки халатности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, после вспышки острой кишечной инфекции в детсаду №7 Сыктывкара в республиканскую инфекционную больницу поступили пять детей в возрасте от 2 до 5 лет с признаками острого кишечного заболевания. Сначала зарегистрировали 16 случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников. С 11 апреля второй корпус сада закрыли на карантин. Позже число заболевших увеличилось до 47. Специалисты установили многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса №2.