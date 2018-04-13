Старая часть полигона "Ядрово" в субботу прекратит принимать мусор

13.04.18 15:19

© РИА Новости. Максим Блинов

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Завоз мусора на старую часть (так называемую "первую карту") полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья будет завершен в субботу, подтвердил акционер компании ООО "Ядрово" Алексей Волошин.

"Все должно быть готово к завтрашнему дню, как и планировали, 14-го апреля. Завтра будет завершена отсыпка старого тела полигона и открыто новое. (...) Основное - это сделать наклон. К завтрашнему дню угол будет полностью создан", - сообщил А.Волошин в пятницу "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона, так называемая "первая карта", перестанет принимать мусор с 14 апреля. Министр экологии и природных ресурсов Московской области Александр Коган на днях сообщил, что 13 апреля будет осуществлен последний завоз мусора на полигон "Ядрово" и начнётся его дегазация.

А.Волошин уточнил, что после работ по отсыпке старого тела полигона необходимо будет накрыть полигон геотекстилем и супесью (рыхлая горная порода или грунт - ИФ). После чего можно будет начать подготовку к монтажу системы дегазации.

"Приход основного бурильного оборудования - таможенники дают дату 18 апреля. На следующей неделе во вторник будут готовить к работам экскаватор, к нему крепится стичер, он будет делать основные проколы (для сбора газа - ИФ)", - добавил А.Волошин.

Между тем закрытие "первой карты" не означает закрытия полигона "Ядрово" в целом. После 14 апреля завоз мусора на свалку продолжится - его планируют осуществлять на вторую карту (новый участок) полигона, которая будет построена по современным технологиям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее пообещал, что на "вторую карту" "Ядрово" будут поступать отходы только с близлежащих районов.

Как сообщил А.Волошин, подготовка новой карты полигона "Ядрово" к приему мусора была завершена еще 24 марта. Она была накрыта геомембраной, были установлены системы сбора фильтрата.

Он добавил, что мусор на свалке начинает активно выделять газ через 3 года после захоронения. "Тот мусор, который мы сейчас завозим для отсыпки тела полигона будет давать газ через три года, все это будет улавливаться, собираться и ничего в атмосферу не попадет", - пояснил А.Волошин.

Он напомнил, что при новой карте полигона планируется построить завод по глубокой переработке органических отходов. "А пахнет органика, так что новая карта вообще не будет пахнуть", - сказал он.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам обратились десятки детей. В регионе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

Тем временем Совет депутатов городского поселения Волоколамск на внеочередном заседании 9 апреля принял решение об инициировании референдума по вопросу работы мусорного полигона "Ядрово". Было решено создать рабочую группу при совете депутатов, в которую вошли члены совета депутатов, сотрудники администрации городского поселения и общественники, которые сформулируют вопросы для референдума.

Кроме того, Волоколамский городской суд Московской области в начале мая рассмотрит исковое заявление жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть мусорную свалку. "Судебное заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 7 мая в 11:00 мск" сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель суда уточнила, что по делу заявлены исковые требования о возмещении ответчиком компенсации на сумму в 100 тысяч рублей каждому из истцов. Истцами по иску являются восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.