Экс-акционер литовского банка Snoras Антонов арестован в Петербурге

13.04.18 15:40

© РИА Новости. Сергей Венявский

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу удовлетворил ходатайство следствия МВД об аресте бывшего владельца английского футбольного клуба "Портсмут", банкира Владимира Антонова, задержанного накануне по подозрению в хищении 150 млн рублей банка "Советский".

"Избрать в отношении обвиняемого В.Антонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 8 суток с содержанием в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - огласила постановление судья Елена Сысойкина.

Защитники В.Антонова просили суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест или залог в 10 млн рублей.

Следователь не озвучил в суде всех подробностей инкриминируемого В.Антонову мошенничества, но уточнил некоторые из них и назвал квалификацию.

"В.Антонов обвиняется в совершении тяжкого преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, наказание за совершение которого предусматривает лишение свободы на срок свыше трёх лет. Следствие полагает, что обвиняемый В.Антонов, находясь на свободе и осознавая возможность понести наказание за совершенное преступление, осознавая наличие изобличающих его показаний свидетелей и обвиняемого Семенова, с которым прокурором заключено досудебном соглашение о сотрудничестве, а также материального ущерба банку "Советский" в размере 150 млн рублей, скроется от следствия и в дальнейшем - суда", - сказал представитель следствия.

Кроме того, следствие располагает копией предположительно поддельного паспорта на имя гражданина латвийской республики Андерса Брукса с фотографией В.Антонова.

Сам фигурант возразил против ходатайства об аресте. "Банк Snoras был национализирован незаконно, о чем неоднократно писалось. Мы готовимся к судам против Литовской республики. Мой партнёр Баранаускас признан в РФ политическим беженцем. Я не имею права являться политическим беженцем, так как являюсь гражданином России. Что касается обнаруженной копии паспорта гражданина Латвийской республики. В Латвийской республике у меня был большой банк и большой бизнес. По меньшей мере было бы глупо иметь поддельный документ в Латвийской республике, обладая там существенной собственностью и бизнесом", - сказал В.Антонов.

Ходатайство об избрании меры пресечения для В.Антонова рассматривала судья Елена Сысойкина. На вопрос фигуранту о месте его работы он сообщил, что в настоящее время занимает должность советника акционера международной группы компаний "Третий Рим". Между тем следователь отметил, что официальных подтверждений этому не имеется.

В.Антонов сообщил, что имеет четырёх детей, трое из которых младше 16 лет. Два ребёнка родились в Великобритании.

ГК "Третий Рим" - международная группа компаний, специализирующаяся на оказании комплексных услуг для состоятельных клиентов и компаний из России и стран СНГ, включая управление активами, инвестиционный консалтинг, трейдинг, услуги в области корпоративных финансов, структурирование активов и сделок.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании по делу о мошенничестве крупного бизнесмена, который как один из руководителей банка подозревается в выдаче в 2015 году заведомо невозвратного кредита в 150 млн рублей и хищении этих денег.

Источник сообщил "Интерфаксу", что задержан был именно В.Антонов - бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras, бывший владелец английского футбольного клуба "Портсмут". "В рамках расследуемого уголовного дела о хищении 150 млн рублей из банка "Советский", В.Антонов вчера был задержан на даче в поселке Николина гора в Подмосковье и этапирован в Санкт-Петербург, где сегодня уже дает показания", - заявил собеседник агентства накануне.