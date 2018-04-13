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13.04.18 15:47
Глава МЧС пообещал нанять лучших адвокатов для пожарного, арестованного за халатность при тушении ТЦ в Кемерово
"К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это - личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному", - сказал министр.
"Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии", - заявил В.Пучков.
Он рассказал, что его отец долгие годы был начальником караула пожарной охраны. "Я всегда с ним советовался по самым сложным вопросам. И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитноый службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет", - пояснил министр.
Кроме того, министр заявил, что МЧС России сделает выводы и извлечет уроки из пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Я еще раз обращаюсь ко всем военнослужащим и сотрудникам федеральной противопожарной службы. Пришла общая беда, которая должна нас объединить, сплотить. Это страшный, горький урок, который мы должны выучить и не допустить подобных трагедий. Виновные должностные лица должны быть наказаны и привлечены к ответственности", - сказал он на оперативном селекторном совещании.
В.Пучков сообщил, что внимательно будет изучена деятельность подразделений, работа контрольно-надзорных органов.
"Профессиональный разбор ситуации проведен в МЧС России чуть позже - после завершения работы по оказанию адресной помощи родственникам погибших и проведения похорон", - сказал он.
"Это большая трагедия для Российской Федерации, для всех нас. Мы - все, кто работают в МЧС России, Единой государственной системе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, восполнить потери, конечно, не сможем, но поддержать и помочь родным просто обязаны", - сказал В.Пучков.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. По версии следствия, начальник пожарного караула, прибыв на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий С.Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N2 ТРЦ "Зимняя вишня".
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