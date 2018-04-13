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13.04.18 16:23

Красноярский край, Тува и Хакасия подписали соглашение о создании макрорегиона "Енисейская Сибирь"

© РИА Новости. Алексей Дружинин
13 апреля. Interfax-Russia.ru - Красноярский край, Тува и Хакасия на Красноярском экономическом форуме-2018 (КЭФ) в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве и создании макрорегиона "Енисейская Сибирь".

Как сообщает пресс-центр правительства Хакасии, подписи под документом поставили глава Хакасии Виктор Зимин, руководитель Тувы Шолбан Кара-оол и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс в рамках работы открывшегося в Красноярске экономического форума.

Регионы намерены создать рабочую группу, которая выработает единые предложения и механизмы реализации взаимодействия между субъектами. Также ей предстоит выбрать формы и меры государственной поддержки, в том числе, путем создания особого режима для стимулирования работы хозяйствующих субъектов.

Соглашение заключено сроком на 5 лет и вступит в силу после его утверждения в соответствии с законодательством регионов.

Общая стоимость проектов макрорегиона превышает 500 млрд рублей, заявил А.Усс в эфире телеканала "Россия24".

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда у нас здесь находятся в высокой степени готовности 7-10 проектов, которые реализуют или должны начать компании типа "Норильский никель", СУЭК, "Юнипро" и т.д. Причем эти проекты взаимосвязаны друг с другом, и значительная их часть выходит за пределы Красноярского края. Именно эти обстоятельства дали нам основание для того, чтобы обратиться к президенту России для создания такого мега-проекта - "Енисейская Сибирь" - с тем, чтобы им (инвесторам - ИФ) было легче управлять и, соответственно, легче воплощать их (проекты - ИФ) в жизнь", - сказал врио Красноярского края.

Ранее сообщалось, что одним из основных проектов для макрорегиона станет строительство железной дороги Кызыл-Курагино. Это будет способствовать развитию единой транспортной инфраструктуры.

"Без этой дороги невозможно говорить о создании единого макрорегиона. Но значение железнодорожного проекта в контексте "Енисейской Сибири" заключается даже не в интеграции Тувы в сибирское экономическое пространство. Главная функция макрорегиона - обеспечить внешнеэкономические связи с Азией и, в частности, с Китайской Народной Республикой", - заявлял ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В ходе объединения регионы "обязаны устранить непродуктивную конкуренцию", которая "сегодня только мешает подъему каждого из них в отдельности и всей Сибири в целом".

Международная информационная группа "Интерфакс" является стратегическим информационным партнером КЭФ-2018.

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