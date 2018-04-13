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13.04.18 16:25
Арестован подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Саратовской области
"Удовлетворено ходатайство следователя и в отношении 25-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное следственное управление СКР.
Ранее сообщалось, что девочка пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. Поисками ребенка занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт". 10 апреля тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода.
12 апреля был задержан подозреваемый в убийстве - ранее судимый 25-летний местный житель. По версии следствия, он несколько раз ударил девочку ножом в шею, а затем спрятал тело в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой. В момент совершения убийства подозреваемый был пьян.
По данному факту возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
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