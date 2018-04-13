13.04.18 17:23

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13 апреля. Interfax-Russia.ru - Митинг против ввоза мусора из Москвы пройдет в Ярославле 18 апреля, сообщил "Интерфаксу" депутат областной думы Александр Воробьев.

"18 апреля мы проведем митинг на площади Волкова у Знаменской башни. Уведомление я направил в администрацию Кировского и Ленинского районов. Мне предложили перенести место проведение на площадь Мира", - сообщил А.Воробьев.

В райадминистрации эту информацию подтвердили.

"Господину Воробьеву предложено провести митинг в сквере 50-летия ВЛКСМ (часть площади Мира - ИФ) либо в другом пригодном для целей этого мероприятии месте в связи с тем, что 18 апреля у Знаменской башни будет проходить ранее согласованная с Управлением по молодежной политики мэрии Ярославля акция "Убери свой город", - сообщила агентству сотрудник райадминистрации Любовь Сурова.

По словам А.Воробьева, площадь Мира не пригодна для проведения митинга - с одной стороны строительная площадка, с другой - огромная лужа.

"Там нельзя ничего проводить. Мы в любом случае проведем митинг у Знаменской башни", - сказал А.Воробьев.

10 апреля областное правительство со ссылкой на губернатора Дмитрия Миронова сообщало, что власти Москвы обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов. Д.Миронов заявил, что предполагаемый объем мусора будет небольшим, а взаимодействие в этом вопросе будет носить временный характер. В случае принятия положительного решения в регион поступит бюджетный трансферт в размере 500 млн рублей.

По информации правительства Ярославской области, ежегодно на полигон "Скоково" под Ярославлем вывозят до 300 тыс. тонн отходов, из столичного региона планируют привозить до 200 тыс. тонн ежегодно (500 тонн в сутки). Ориентировочный грузопоток в регион при этих объемах составит 15-20 машин в день.

Эта информация вызвала широкий общественный резонанс в Ярославской области. С критикой планов облправительства по временному размещению мусора выступили общественники и оппозиционные политики.

В четверг в правительстве Ярославской области прошла встреча с участием преподавателей вузов, экологов, врачей, членов ярославской Общественной палаты и сотрудников полигона. По ее итогам приняли решение сформировать рабочую группу для изучения вопроса размещения отходов из Москвы. В нее войдут эксперты, общественники, политики и другие активисты.

Те юд