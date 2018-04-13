Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сетевой адрес Telegram

13.04.18 18:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайт и веб-версию мессенджера Telegram.

"Роскомнадзор внес web.telegram.org (веб-версия - ИФ) и t.me (сайт - ИФ) в реестр запрещенных сайтов", - сообщил в пятницу в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера.

Как следует из реестра запрещенных сайтов, указанные адреса внесены в него по решению Таганского суда Москвы. При этом доступ к ним пока не ограничен.

По данным источника "Интерфакса", Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на территории РФ в понедельник, 16 апреля.

"Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник", - сказал собеседник агентства.