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13.04.18 18:14
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сетевой адрес Telegram
"Роскомнадзор внес web.telegram.org (веб-версия - ИФ) и t.me (сайт - ИФ) в реестр запрещенных сайтов", - сообщил в пятницу в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера.
Как следует из реестра запрещенных сайтов, указанные адреса внесены в него по решению Таганского суда Москвы. При этом доступ к ним пока не ограничен.
По данным источника "Интерфакса", Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на территории РФ в понедельник, 16 апреля.
"Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник", - сказал собеседник агентства.
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