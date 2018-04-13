15.04.18 10:55

© РИА Новости. Игорь Маслов

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб при обрушении на шахте "Дальняя" в Ростовской области в воскресенье утром, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"86 шахтеров смогли выбраться на поверхность самостоятельно, а один - остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированный горноспасательного отряда", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в настоящее время заблокированных людей в шахте нет. В результате происшествия пожара не произошло, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы.

Ранее со ссылкой на Южный региональный центр МЧС сообщалось, что обрушение произошло на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области на глубине 800 метров.

В это время в шахте находилось 87 человек.

Прокуратура Ростовской области организовала проведение проверки по факту гибели рабочего на шахте "Дальняя" в Ростовской области, сообщила в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель прокуратуры региона "Оксана Сухарева.

"ЧП произошло в 6:30 мск. Один человек погиб на месте", - сказала О.Сухарева.

Она отметила, что всего в зоне обрушения находилось три человека, двум из которых удалось выбраться.

Шахта "Дальняя" (ОАО "Донской антрацит", Ростовская область) входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК.

В июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом".

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. ДТЭК управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.