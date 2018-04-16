Особый противопожарный режим введен в большинстве районов Иркутской области

16.04.18 09:34

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Иркутская область ввела особый противопожарный режим на территории 26 из 32 районов, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области с восьми часов 15 апреля до восьми часов 15 июня 2018 года вводится особый противопожарный режим (ОППР). Постановление об этом подписал первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов", - говорится в сообщении.

ОППР вводится на юге и западе региона, за исключением северных и северо-восточных территорий - Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Бодайбинского и Усть-Илимского районов, а также города Усть-Илимск.

Во время действия ОППР вводится запрет на посещение гражданами лесов при наступлении высоких классов пожарной опасности. Запрещается также разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора и приготовление пищи вне помещений на открытом огне или углях.

Пока в текущем году лесных пожаров на территории Иркутской области не регистрировалось