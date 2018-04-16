Экс-глава томского управления МВД стал фигурантом двух дел о коррупции

16.04.18 09:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Томской области с коллегами из регионального следственного управления СКР выявили факты преступной деятельности бывшего начальника УМВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова, сообщает пресс-служба УФСБ.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения).

"Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 млн рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что И.Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента - 50% - составила более 180 тыс. рублей.

И.Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ.

В августе того же года стало известно, что И.Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. К.Савченко впоследствии приговорили к 7,5 года колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.