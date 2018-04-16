Самый современный за Уралом центр репродуктивных технологий открылся в Сибирском государственном медуниверситете

16.04.18 10:03

© РИА Новости. Кирилл Брага

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) модернизировал свой Центр вспомогательных репродуктивных технологий, сообщила руководитель центра Жанна Гайфулина.

"Мы закупили новые ламинарные шкафы с высоким классом защиты и хорошей вентиляцией. Также закуплены планшетные мультигазовые инкубаторы, которые лучше защищают эмбрионы. Центр первым за Уралом начал проводить предимплантационное генетическое тестирование эмбриона, что повышает вероятность наступления беременности до 75%", - сказала Ж.Гайфулина журналистам в понедельник.

Она уточнила, что без предимплантационного генетического тестирования вероятность наступления беременности в других центрах в среднем составляет лишь 34-36%.

"В год центр способен выполнить до 2 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. И новое оборудование позволит обеспечить максимальную безопасность для пациентов с системой двойного контроля, чтобы у человека не было сомнений в том, его ли это эмбрион", - подчеркнула Ж.Гайфулина.

В свою очередь ректор СибГМУ Ольга Кобякова сообщила, что центр востребован не только у жителей Томской области, но и у пациентов из Тувы, Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областей, Бурятии.

"Общие затраты на создание центра составили более 21 млн рублей. Источники финансирования: субсидия Минздрава РФ, средства программы опорного университета, а также собственные средства вуза. Мы вложились в центр, так как считаем это направление перспективным, в том числе в рамках нашего проекта "Экспорт медицинских услуг" или другими словами - медицинский туризм", - пояснила О.Кобякова.

Она также сообщила, что в центре онкобольные, желающие завести детей, смогут до начала лечения сохранить свой биоматериал, а после выздоровления - родить ребенка с помощью новых репродуктивных технологий.

Вице-губернатор Томской области Иван Деев сообщил журналистам, что наличие такого центра позволяет региону быть на лидирующих позициях в эффективности экстракорпорального оплодотворения.

"Ежегодно растет количество квот на предоставление этой услуги, центр является востребованным. Здесь собрана уникальная команда специалистов, четко продумана логистика движения пациентов, которые смогут получить весь спектр услуг, вплоть до сопровождения появившихся на свет детей", - отметил И.Деев.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.