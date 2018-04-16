Вскрытие ото льда рек в Иркутской области началось раньше прогнозируемых сроков

16.04.18 10:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Первые отряды спасателей на два дня раньше срока отправились в паводкоопасные районы Иркутской области, где началось вскрытие рек ото льда, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Отряд ОГБУ "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" выехал в субботу в Тайшетский и Чунский районы, где уже начаты взрывные работы на льду притоков реки Ангары. Еще один отряд в понедельник, также раньше намеченного, выдвинулся в Жигаловский и Качугский районы - в верховья реки Лены, говорится в сообщении.

"Это связано с изменениями гидрометеорологических прогнозов, в связи с высокими температурами воздуха реки в области начали вскрываться раньше, чем предполагалось", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее планировалось, что первый отряд спасателей отправится из Иркутска к месту временной дислокации в паводкоопасном районе 16 апреля.

Всего в эти районы отправятся пять автономных отрядов поисково-спасательной службы - спасатели готовятся к выезду в Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Киренский (река Лена) и Катангский районы (река Нижняя Тунгуска).

"Все группы оснащены внедорожными автомобилями, авиалодками, гидравлическим оборудованием, герметичными костюмами для работы в холодной воде. Спасатели готовы не только к превентивным мероприятиям, но и, в случае необходимости, к эвакуации людей из подтопленных местностей", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, в зону повышенного риска в период весеннего половодья в текущем году попало 57 населенных пунктов Иркутской области, где проживает 17 тыс. человек. Для временного размещения пострадавшего населения в случае возникновения ЧС подготовлены 87 пунктов, рассчитанных на эвакуацию 18 тыс. 608 человек.

Паводкоопасными признаны девять районов региона: Качугский, Жигаловский, Тайшетский, Чунский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский и Зиминский.