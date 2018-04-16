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16.04.18 10:25

Уголовное дело возбуждено по факту автоаварии с 17 пострадавшими на Ямале

© РИА Новости. Владимир Федоренко
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе выросло до 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

Установлено, что около поселка Уренгой 45-летний водитель автобуса "Нефаз" не учел дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком "МАЗ".

В результате пострадали оба водителя и 15 пассажиров "Нефаза". Семь пострадавших госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В дежурной части УГИБДД по ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что транспорт, попавший в ДТП, принадлежал структурам "Газпрома".

Ранее сообщалось о 16 пострадавших. ДТП произошло днем в воскресенье на 77-м км трассы Новый Уренгой - Ямбург. Пострадавших на вертолетах и машинах скорой помощи доставили в больницу Нового Уренгоя.

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