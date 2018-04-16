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16.04.18 11:11

Ростовская область должна стать одним из лидеров среди регионов России в сфере экологии - Онищенко

© РИА Новости. Владимир Трефилов
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 600 школ Ростовской области приняли участие во всероссийском экологическом движении "Сделаем вместе", призванном сформировать у школьников правильное отношение к водным ресурсам, сообщил журналистам зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Процесс идет по всей стране, в движении принимают участие уже более 12,5 тыс. школ России. Ростовская область должна войти в пятерку лидеров в сфере экологии, потому что на донской земле для этого есть все. Наши дети должны знать проблемы водных ресурсов, а также знать, как их решить. Мы должны научить школьников ответственно относиться к водным ресурсам", - сказал Г.Онищенко.

Он отметил, что Ростовская область активно участвует в движении "Сделаем вместе". Количество участников проекта среди жителей региона составило более 44 тыс. человек. В 2017 году наиболее активные ребята провели более 980 уроков по экологии. По количеству участников акции Ростовская область вошла в первую десятку субъектов РФ.

"Участие около 600 школ области в данном проекте - помогает реализовать учащимися свои творческие способности в области экологии, осознания своей ответственности за окружающий мир, свою Родину, населенный пункт и школу", - подчеркнул заместитель министра образования региона Андрей Фатеев.

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