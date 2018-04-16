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16.04.18 11:12
Пусконаладка автоматизированной системы управления дорожным движением начата на Крымском мосту
"АСУДД обеспечит безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге - от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы "Таврида" в Крыму", - говорится в пресс-релизе.
Программное обеспечение для системы разработали российские специалисты.
"Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки", - отмечает инфоцентр "Крымский мост".
Управлять АСУДД будет центральный диспетчерский пункт, расположенный на Таманском полуострове.
19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков в декабре, поезда пойдут в декабре 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
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