Нетрезвый водитель на Кубани скрылся с места ДТП после того, как сбил четырех детей и двух женщин

16.04.18 11:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Три человека госпитализированы и еще три получили легкие травмы в результате выезда автомобиля на обочину в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"15 апреля в 18:55 мск в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на обочину и допустил столкновение c идущими по ней четырьмя детьми и двумя женщинами. После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам в результате происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет, а также 39-летняя женщина. Троим пострадавшим - двум детям одного и двух лет, а также еще одной женщине - необходимая медицинская помощь оказана на месте.