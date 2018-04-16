Частично подтопленными в Волгоградской области остаются 4 населенных пункта

16.04.18 11:31

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество подтопленных населенных пунктов в Волгоградской области за сутки сократилось с шести до четырех, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"По состоянию на 8:00 мск понедельника, в зоне паводка остаются три района: Иловлинский, Алексеевский, Руднянский", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что в данных районах частично подтоплено четыре населенных пункта - 154 придворовых территории, два дома, в которых проживают шесть человек, в том числе два ребенка.

Последствия паводка ликвидируют более 760 человек, задействовано около 250 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 4 апреля в связи с паводком введен режим ЧС. В пик половодья зона подтопления охватила 81 населенный пункт. С 9 апреля пострадавшие начали получать материальную помощь, максимальный размер которой составляет 50 тыс. рублей.