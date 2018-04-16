Донские депутаты пытаются решить вопрос эффективности платных парковок

16.04.18 11:45

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Заксобрание Ростовской области просит внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят регионам и муниципалитетам получить доступ к базе данных о владельцах автотранспорта, сообщает пресс-служба донского парламента.

"Привлечь (к ответственности - ИФ) водителей, которые пользуются услугами платной парковки, но не оплачивают эту услугу, невозможно. Нет доступа к базе данных владельцев. Она ведется только в МВД и в управлении на уровне субъекта. Мы просим обратить на это внимание и внести соответствующие поправки в федеральный закон", - приводит пресс-служба слова зампредседателя Заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой.

Согласно закону, информация о владельцах машин может быть предоставлена только государственным органам либо правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям.

Предлагается, чтобы информация была доступна, в том числе, комиссиям, которые рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспорта.

Инициативу Заксобрания Ростовской области одобрил профильный комитет Южно-российской парламентской ассоциации.

В январе губернатор Ростовской области Всилий Голубев заявлял, что развивать платные парковки в Ростове-на-Дону нужно через соглашение с МВД и корректировку регионального законодательства.