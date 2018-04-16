Балтфлот продолжает поиски вертолета Ка-29, потерпевшего крушение над морем

16.04.18 11:48

© РИА Новости. Андрей Лузик

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Аварийно-спасательные силы Балтийского флота (БФ) не прекращают поиски пропавшего вертолета Ка-29, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поиск вертолета ведется с момента его крушения, которое произошло ночью и довольно далеко от большого десантного корабля "Иван Грен", на котором экипаж отрабатывал взлет и посадку. Район поиска большой, воздушная машина относительно маленькая, поэтому она не найдена до сих пор", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 апреля около 23.30 при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолёта погиб.

Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Балтийскому гарнизону по факту крушении вертолета Ка-29 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Следователями изъята документация, регламентирующая полет воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.