Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия ожидаются в Москве и области ночью и утром 17 апреля

16.04.18 11:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки, по оценке Росгидромета, была низкой, однако для Подмосковья сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

"За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была низкая. Содержание всех определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышало", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там добавили, что, вместе с тем, в ночные и утренние часы 17 апреля по прогнозу в Москве и Московской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. О сходных неблагоприятных условиях, по прогнозу на начало выходных, сообщалось в пресс-релизе Росгидромета, распространенном в пятницу.

Накануне вечером корреспонденты "Интерфакса" сообщали о запахе гари и дымке в ряде столичных районов, в том числе в Медведково, Новогиреево, Перово, а также в Жулебино.