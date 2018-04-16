Танцующий фонтан построят в "Лужниках" к ЧМ-2018

16.04.18 11:43

© РИА Новости. Евгения Новоженина

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Пешеходный сухой танцующий фонтан построят на территории спорткомплекса "Лужники" к Чемпионату мира по футболу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Фонтан строится возле метро "Воробьевы горы", напротив многофункционального плавательного центра в "Лужниках" (улица Лужники, 24). Сейчас мы уже монтируем его водную чашу. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара", - пояснили в пресс-службе АО "Лужники".

Как говорится в сообщении, днем из-под земли будут бить водные струи разной высоты, то ускоряясь, то замедляясь. Вечером зрелище будет сопровождаться световым шоу. Первое представление состоится после официального открытия мундиаля.

Площадь чаши фонтана составит 324 кв.м. Из нее будут бить 144 струи высотой 2,5 метра.

Световое шоу будут обеспечивать несколько сотен лампочек, встроенных в основание фонтана. Они будут менять оттенок каждые 10 секунд.