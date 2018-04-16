Ввод жилья в Белгородской области в I квартале увеличился на 16%

16.04.18 11:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Белгородская область в январе-марте 2018 года увеличила ввод жилья на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 188,1 тыс. кв. метров, сообщает Белгородстат

При этом в индивидуальном строительстве ввод жилья за отчетный период увеличился на 17,7% - до 177,65 тыс. кв. метров. Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, за три месяца составила 94,4%.

В 2017 году, по данным статслужбы, в Белгородской области построено и сдано в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Доля индивидуального жилищного строительства составила 81,5%.