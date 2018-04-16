Молодежный фестиваль экстремального искусства прошел в Туле

16.04.18 11:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Представители молодежных и спортивных объединений из 16 регионов страны приняли участие в фестивале экстремального искусства Express Battle, который прошел в минувшие выходные в Туле.

Как сообщила пресс-служба облправительства, в соревнованиях участвовала молодежь из Тульской, Калужской, Московской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Воронежской и других областей.

"Express Battle наглядно показывает, насколько уникальна и многогранна современная молодежная культура. Помогать молодым людям развивать свои способности - одна из главных задач для правительства Тульской области. Поэтому мы и дальше будем поддерживать этот фестиваль", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Дюмина.

Молодые люди состязались в нескольких направлениях: паркур, брейк-данс, батут, воркаут, граффити.