Мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в ближайшие часы

16.04.18 12:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram.

"Сайт telegram.org более недоступен", - сообщил в понедельник в своем Telegram-канале руководитель международной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы месенджера.

В настоящее время Telegram работает с сильными перебоями. Как ожидается, мессенджер будет полностью заблокирован в ближайшие часы.

Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера "Телеграм" будут приниматься в соответствии с российским законодательством, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Отвечая на вопрос о блокировке vpn и других инструментов обхода запретов, А.Жаров сказал: "Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно также".

1 ноября 2017 года в России вступил в силу пакет поправок к закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации", регулирующий деятельность анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов.

Согласно закону, те компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода блокировок, должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого анонимайзеры наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Роскомнадзор, как уполномоченный орган власти по исполнению данного закона, по запросу правоохранительных органов направляет уведомления владельцам анонимайзеров о необходимости подключения к ФГИС. После подключения к системе, анонимайзеры должны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо будут заблокированы.