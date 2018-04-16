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Доходы жены новгородского губернатора в 2017 году в 4 раза превысили заработки мужа

© РИА Новости. Михаил Мордасов
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Доходы жены губернатора Новгородской области Андрея Никитина Майи Санниковой в 2017 году в четыре раза превысили заработки мужа.

Согласно информации на сайте администрации Новгородчины, доход главы региона в прошлом году составил около 12,2 млн рублей, а его супруги, являвшейся индивидуальным предпринимателем, - почти 49,3 млн рублей. В 2016 году доходы А.Никитина превышали 44,7 млн рублей, а его жены - 1,2 млн рублей.

В собственности и пользовании губернаторской семьи в 2017 году были три квартиры площадью около 250 кв.м, половина жилого дома (более 100 кв.м), земельный участок (более 28,4 тыс. кв.м), хозблок (более 220 кв.м), баня (более 100 кв.м) и два машиноместа (более 35 кв.м). Вся заявленная недвижимость находилась в РФ.

За год список недвижимости семьи главы региона пополнили квартира и хозблок, тогда как транспортные средства остались прежними: Land Cruiser 200, BMW 3351 X-DRAVI, мотоциклы BMW K1600-GTL и Harley Davidson FLSTFB103, а также бортовой прицеп.

Как сообщается на сайте правительства Мурманской области, доходы губернатора региона Марины Ковтун за 2017 год увеличились на 2% по сравнению с 2016 годом и превысили 4 млн рублей. Супруг М.Ковтун заработал почти на 30% больше, чем в 2016-м (350 тыс. рублей), его доход в прошлом году составил 490 тыс. рублей.

Семья М.Ковтун владеет квартирой площадью 115 кв.м, в индивидуальной собственности губернатора также находится квартира площадью 62,7 кв.м.

По информации портала администрации Коми, доходы главы республики Сергея Гапликова за 2017 год увеличились на 2,5% по сравнению с 2016-м и составили 9,3 млн рублей.

С.Гапликов владеет пятой частью квартиры площадью 65 кв.м, также в пользовании губернатора имеется квартира площадью 53 кв.м.

Доходы супруги губернатора увеличились почти на 7% и в 2017 году составили 633 тыс. рублей.

В индивидуальной собственности у супруги С.Гапликова по-прежнему находится легковой автомобиль Мercedes GLA 250 4Matic.

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