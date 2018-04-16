Россия является основным партнером Сирии в сфере ТЭК, заявила губернатор ХМАО

16.04.18 13:00

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия является основным партнером Сирии в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова журналистам в понедельник в Ханты-Мансийске.

"Что касается нефтегазодобычи, по крайней мере руководители этой страны (Сирии - ИФ) считают, что Россия основной, если не единственный партнер в сфере ТЭК", - заявила Н.Комарова, отвечая на вопрос, нужна ли Сирии помощь российских нефтегазовых компаний в разработке нефтяных месторождений.

Н.Комарова отметила, что у ХМАО в этой сфере накоплены компетенции. "Полагаю, что мы будем полезны друг другу", - подчеркнула губернатор.

Она добавила, что, по оценке властей Сирии, экономике этой страны требуется свыше $400 млрд в ближайшие 10-15 лет для восстановления экономики и хозяйства.

Ранее сообщалось, что Н.Комарова стала первым руководителем российского региона, посетившим Сирию с начала конфликта в этой стране. В рамках поездки 11-15 апреля глава ХМАО в составе делегации РФ встретилась с президентом Башаром Асадом, верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Также губернатор посетила Дамаск, промышленный город Хассия в провинции Хомс и ряд предприятий в этом регионе.

Кроме того, 12 апреля Н.Комарова и губернатор сирийской провинции Хомс подписали соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей.