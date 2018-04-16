ОБСЕ призывает провести тщательное расследование смерти екатеринбургского журналиста

16.04.18 13:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 апреля. Interfax-Russia.ru - В ОБСЕ обеспокоены в связи с гибелью журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге, сообщается в Twitter организации в понедельник.

"Смерть журналиста Максима Бородина в России вызывает серьезное беспокойство. Я призываю власти провести быстрое и тщательное расследование", - говорится в сообщении от имени представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Как сообщается на сайте РИА "Новый день", где работал погибший журналист, 12 апреля М.Бородин при невыясненных пока обстоятельствах упал с пятого этажа. 15 апреля он, не приходя в сознание, скончался в больнице от полученных травм.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что по факту смерти журналиста следственным отделом по Кировскому району города проводится проверка.

"Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Признаков того, что имело место преступление, не имеется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.