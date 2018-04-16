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16.04.18 13:06
Москва и Подмосковье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения
Подписание состоялось во время осмотра главами двух регионов Западной станции водоподготовки на Родниковой улице.
"Как сказал классик, без воды не туды и не сюды. Сегодня подписано очень важное соглашение в области водоснабжения Московского региона", - сказал С.Собянин, подписывая документ.
Он отметил, что большая часть источников водоснабжения Москвы находится на территории Московской области, а "Мосводоканал" обеспечивает подготовку, очистку и доставку воды потребителям.
"За последние годы реализовано несколько серьезных проектов по улучшению качества воды", - сказал С.Собянин.
В частности, по его словам, для обеззараживания воды стал использоваться гипохлорит вместо опасного жидкого хлора. Кроме того, при очистке двух третей объемов воды "Мосводоканал" использует современную технологию озоносорбции.
Мэр также отметил, что использование счетчиков воды и реконструкция коммуникаций позволили дать экономию воды в 20%.
"Все это позволило поставлять дополнительные объёмы воды не только москвичам, но и в Московскую область. Сегодняшнее соглашение подразумевает увеличение объёмов снабжения чистой водой жителей Подмосковья. Это выгодно и "Мосводоканалу", потому что существенным образом улучшает его экономику", - подчеркнул С.Собянин.
А.Воробьев рассказал, что в Подмосковье для снабжения потребителей чистой водой ведётся строительство новых водозаборных узлов. "Порядка 12% воды мы получаем от "Мосводоканала". Сегодняшнее соглашение предполагает увеличение доли с 12 до 16% - мы будем получать на территории Подмосковья от "Мосводоканала"", - сообщил губернатор.
С.Собянин и А.Воробьев оценили качество очистки воды на Западной станции водоподготовки, продегустировав ее.
Основной целью соглашения является создание условий для расширения поставок "Мосводоканалом" качественной питьевой воды в населенные пункты Московской области, в частности, в Мытищи, Балашиху, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Видное, Красногорск, Химки, в Одинцовский и другие районы.
Соглашение предусматривает взаимодействие властей Москвы и области в модернизации систем водоснабжения и водоотведения; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; развитие системы госрегулирования в сфере водоснабжения; а также реализацию совместных мероприятий по стимулированию развития сферы водоснабжения, в том числе посредством предоставления совместных мер господдержки.
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