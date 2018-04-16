Оперный певец Ильдар Абдразаков проведет первый музыкальный фестиваль на родине в Уфе

16.04.18 13:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, приуроченный к 20-летию творческой деятельности певца, пройдет 24-27 апреля в Уфе, сообщила пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Фестиваль откроется концертом на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Вместе с И.Абдразаковым выступят виолончелист Борислав Струлев и певец, баянист и композитор Айдар Гайнуллин. Концерт пройдет в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии.

25 апреля в рамках фестиваля состоится благотворительный концерт. И.Абдразаков и солист Мариинского театра Сергей Скороходов исполнят арии и дуэты из известных опер.

"Все вырученные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое и единственное в Башкирии образовательное учреждение, в котором дети с инвалидностью получают модульное дополнительное образование", - отмечено в сообщении.

Кульминацией фестиваля станет заключительный гала-концерт на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

"В этот вечер оркестр возглавит одна из самых ярких фигур среди дирижеров XXI века Сперанца Скаппуччи - главный дирижер Королевского оперного театра Валлонии в Льеже. Программа концерта станет сюрпризом для ценителей классической музыки: помимо известных артистов И.Абдразаков пригласил солистов Международной академии музыки Елены Образцовой", - сообщается в пресс-релизе.

В рамках форума также запланирована обширная образовательная программа с мастер-классами для студентов академии и училища искусств. По итогам этих мастер-классов, будет выбран вокалист для участия в гала-концерте.