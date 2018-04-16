Ответные меры на санкции США не должны вредить интересам и экономике России

16.04.18 14:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 апреля. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ считают, что нынешняя обстановка требует интенсивной проработки ответных мер на санкции США и других западных стран, но контрмеры не должны вредить российским интересам и экономике.

"Я думаю, что обстановка требует достаточно интенсивной работы над этим документом (внесенным в Госдуму законопроектом об ответных мерах - ИФ). Но интенсивной - не значит скоростной и безоглядной, наоборот, интенсивной - значит углубленной и ответственной", - сказал журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы как ведомство совместно с коллегами из экономического блока при получении соответствующего импульса, приглашения будем готовы включиться в обсуждение этого документа, исходя из главной задачи: ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики и отдельных экономических операторов, но вместе с тем демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере теперь уже их действия не остаются", - подчеркнул замминистра.