Асад на встрече с делегацией РФ не поднимал вопрос о поставках новых систем ПВО

16.04.18 14:39

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент Сирии Башар Асад во время встречи с российской делегацией не затрагивал вопрос о поставках Россией новых систем ПВО, сообщила журналистам губернатор ХМАО Наталья Комарова.

"Речи про ПВО во время встречи с Асадом не заходило. Мы такого рода темы не обсуждали. (...) Он (Асад - ИФ) рассказал о том, как живет страна, о поддержке народом власти, единстве сирийского народа", - отметила Н.Комарова.

В субботу начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что после удара западной коалиции Россия может рассмотреть вопрос о поставке Сирии систем ПВО С-300.

В 2011 году сообщалось, что Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Н.Комарова стала первым руководителем российского региона, посетившим Сирию с начала конфликта. В рамках поездки с 11 по 15 апреля глава ХМАО в составе делегации из РФ встретилась с президентом Башаром Асадом, с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Также губернатор посетила Дамаск, промышленный город Хассия в провинции Хомс и ряд предприятий в этом регионе.