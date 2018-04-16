Ключевой вопрос: Telegram в РФ разблокируют, если ФСБ получит ключи для дешифровки сообщений
  
Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
   
Немолочный сыр: сыроподобные продукты могут исчезнуть из российских магазинов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
16.04.18 15:01

Директор "Артека" не знает, приедут ли дети президента Сирии в лагерь в этом году

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак заявил "Интерфаксу", что пока ему неизвестно, приедут ли дети президента Сирии Башара Асада в лагерь в этом году.

"В прошлом году им (детям Б.Асада - "ИФ") вроде понравилось, судя по всему , собственно, как и большинству детей в "Артеке". Мы вообще ждем всегда и всех, но пока у меня нет информации о том, что дети руководителя Сирии будут у нас в этом году", - сказал А.Каспржак агентству в понедельник.

Глава центра подчеркнул, что "Артек" рад всем детям вне зависимости от того, откуда они приехали, каков их социальный статус и чьими родственниками они являются.

Вместе с тем А.Каспржак добавил, что в знаменитой крымской здравнице, всегда бывшей территорией дружбы, с радостью встретят детей лидеров любых государств. "Мы будем рады видеть детей руководителей всех государств мира. Может, они лучше поймут Россию, и это поможет решить многие проблемы", - сказал гендиректор "Артека".

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин накануне заявил, что дети Б.Асада отдыхали в крымском "Артеке" в прошлом году. Трое детей президента Сирии жили в лагере "как обыкновенные дети", и ничего особенного для них не делалось, рассказал позже А.Каспржак. Он напомнил, что лагерь принимает детей из разных стран мира.

Смена в "Артеке" с участием детей из Сирии, как ожидается, состоится и в этом году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.04.18 17:15
Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве посетили 4,7 млн человек
.
  16.04.18 13:06
Москва и Подмосковье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения
.
  16.04.18 11:43
Танцующий фонтан построят в "Лужниках" к ЧМ-2018
.
  16.04.18 11:40
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия ожидаются в Москве и области ночью и утром 17 апреля
.
  16.04.18 08:29
Аварийный дом в Пушкаревом переулке будет снесен
.
  13.04.18 16:38
Таганский суд Москвы решил немедленно заблокировать Telegram
.
  13.04.18 11:28
ФСБ поддерживает требования Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram в России
.
  13.04.18 10:09
Юристы Telegram ходатайствуют об отложении заседание суда по иску Роскомнадзора
.
  13.04.18 08:27
Мосгорсуд проверит законность приговора кировскому экс-губернатору Белых 27 апреля
.
  12.04.18 18:26
Приговор экс-министру экономического развития Улюкаеву признан законным и обоснованным


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket