Директор "Артека" не знает, приедут ли дети президента Сирии в лагерь в этом году

16.04.18 15:01

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак заявил "Интерфаксу", что пока ему неизвестно, приедут ли дети президента Сирии Башара Асада в лагерь в этом году.

"В прошлом году им (детям Б.Асада - "ИФ") вроде понравилось, судя по всему , собственно, как и большинству детей в "Артеке". Мы вообще ждем всегда и всех, но пока у меня нет информации о том, что дети руководителя Сирии будут у нас в этом году", - сказал А.Каспржак агентству в понедельник.

Глава центра подчеркнул, что "Артек" рад всем детям вне зависимости от того, откуда они приехали, каков их социальный статус и чьими родственниками они являются.

Вместе с тем А.Каспржак добавил, что в знаменитой крымской здравнице, всегда бывшей территорией дружбы, с радостью встретят детей лидеров любых государств. "Мы будем рады видеть детей руководителей всех государств мира. Может, они лучше поймут Россию, и это поможет решить многие проблемы", - сказал гендиректор "Артека".

Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин накануне заявил, что дети Б.Асада отдыхали в крымском "Артеке" в прошлом году. Трое детей президента Сирии жили в лагере "как обыкновенные дети", и ничего особенного для них не делалось, рассказал позже А.Каспржак. Он напомнил, что лагерь принимает детей из разных стран мира.

Смена в "Артеке" с участием детей из Сирии, как ожидается, состоится и в этом году.