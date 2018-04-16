Первое исламское интернет-радио появилось в Крыму

16.04.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавк

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) запустило первое в регионе исламское интернет-радио, оно называется "Ирфан", сообщила пресс-служба крымского муфтията в понедельник.

"Для Крыма это пока еще новинка, которая, по мнению организаторов, найдет своего слушателя и займет достойное место в сетке интернет-вещания", - отмечает ДУМК.

Идея создания исламского интернет-радио в регионе возникла давно. "Около года длился процесс определения контента, подготовки программ, прослушивания, техническая работа", - говорится в пресс-релизе.

Над созданием радио трудилась команда Духовного управления мусульман Крыма.

Сотрудники муфтията подготовили цикл разных программ и рубрик.

Так, на радио расскажут об исламе и образе жизни мусульман. В программе - около полусотни передач, они транслируются на русском и крымскотатарском языках.

"В перспективе планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий", - сообщает ДУМК.

В сетке вещания появятся также уроки крымскотатарского, арабского и английского языков, рассказы о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники, советы психологов и сказки для детей.

"Ирфан" можно слушать в онлайн режиме на сайте крымского муфтията, кроме того, разработано мобильное приложение.

Ирфан - особый вид сакрального знания о том, каким должен быть истинный мусульманин, и о том, как достичь близости к Аллаху.