|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.04.18 15:12
Первое исламское интернет-радио появилось в Крыму
"Для Крыма это пока еще новинка, которая, по мнению организаторов, найдет своего слушателя и займет достойное место в сетке интернет-вещания", - отмечает ДУМК.
Идея создания исламского интернет-радио в регионе возникла давно. "Около года длился процесс определения контента, подготовки программ, прослушивания, техническая работа", - говорится в пресс-релизе.
Над созданием радио трудилась команда Духовного управления мусульман Крыма.
Сотрудники муфтията подготовили цикл разных программ и рубрик.
Так, на радио расскажут об исламе и образе жизни мусульман. В программе - около полусотни передач, они транслируются на русском и крымскотатарском языках.
"В перспективе планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий", - сообщает ДУМК.
В сетке вещания появятся также уроки крымскотатарского, арабского и английского языков, рассказы о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники, советы психологов и сказки для детей.
"Ирфан" можно слушать в онлайн режиме на сайте крымского муфтията, кроме того, разработано мобильное приложение.
Ирфан - особый вид сакрального знания о том, каким должен быть истинный мусульманин, и о том, как достичь близости к Аллаху.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket