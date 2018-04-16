Леса на вершине Исаакиевского собора разберут к началу июня

16.04.18 15:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Реставрационные леса на вершине Исаакиевского собора разберут до 1 июня, работы внутри фонарика продлятся до конца года, сообщил член Союза реставраторов Санкт-Петербурга Петр Щедрин на пресс-конференции в понедельник.

"Сейчас на самой верхней точке Исаакия, на высоте 102 метров, ведется реставрация облицовки фонарика. Леса, которые вы сейчас видите на фонарике, будут разобраны к 1 июня - это первый этап реставрации, другие работы будут вестись внутри фонарика до конца года", - сказал он.

К концу года также планируется завершить утепление внутреннего купола. В южной части собора идет реставрация интерьеров и монументальной живописи.

"Интерьеры в Исаакиевском соборе последний раз реставрировались в 1960-х годах, после этого велись в основном профилактические и укрепляющие работы по живописи. Пришло время вернуться к реставрации живописи и самих интерьеров", - добавил П.Щедрин.

По информации на сайте Исаакиевского собора, в 2009 году в ходе обследования несущих конструкций фонарика были обнаружены дефекты и повреждения элементов его конструкций. В 2016 году на вершине собора были установлены леса, что позволило сделать обширные вскрытия для обследования облицовки, кровли и венчающего креста. В ходе работ выяснилось, что элементы несущих конструкций имеют коррозийные повреждения. Многочисленные дефекты и повреждения были обнаружены на элементах несущей конструкции креста и облицовке купола.