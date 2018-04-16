Астраханский губернатор призвал "не кошмарить" рыбаков

16.04.18 15:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Астраханской области Александр Жилкин призвал контролирующие структуры не издеваться над рыбаками, в частности, не составлять протоколы за рыбу, которую люди берут на прокорм своих семей.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник в пресс-службе главы региона, в администрации Астраханской области состоялось заседание штаба операции "Путина". В ходе заседания А.Жилкин в беседе с начальником управления экономической безопасности регионального МВД России Рашидом Даулетовым выяснил, что местные рыбаки, возвращаясь с места лова, часто везут "рыбу на котел".

"У нас есть очень радивые идиоты, которые увидят два сазана, десяток воблы и составляют протокол. А мужику надо семью кормить. Ему что - ночью пойти и украсть эту рыбу? Не допускайте такого, чтобы свои показатели увеличивать. Прекратите издеваться над народом и его кошмарить", - привели в пресс-службе слова А.Жилкина.

"Были годы перебора, и мы получили снижение авторитета власти. А чтобы справиться с браконьерством и возродить запасы рыбы, мы должны привлекать на свою сторону большинство порядочных людей, которые будут сотрудничать, помогать полиции, пограничникам", - сказал губернатор.

По его словам, представителям силовых структур нельзя "допускать оскорбление рыбаков как профессионалов".

В пресс-службе отметили, что Астраханская область готовится к массовому ходу рыбы. Ожидается, что из-за обильного паводка и низкой температуры воды рыба в реке пройдет быстро, но будет долго стоять на мелководье, привлекая браконьеров. Задача силовиков - обеспечить беспрепятственную миграцию ценных видов рыб и защиту нерестилищ.

"Что касается защитников в погонах, губернатор призвал их во что бы то ни стало решить проблему байд, все еще остающихся в самых осетровых дельтовых селах и явно промышляющих осетровыми в так называемом "золотом треугольнике" на стыке Казахстана, Володарского и Камызякского районов", - отметил сотрудник пресс-службы.

По прогнозам Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, площадь нерестилищ в Астраханской области этом году составит 525 тыс. га. К рыбоохране подключат Росгвардию.