Власти Вологодчины просят Росавтодор реконструировать трассу, где в ДТП с автобусом погибли семь человек

16.04.18 16:28

© РИА Новости. Игорь Онучин

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области направили в Росавтодор обращение с просьбой построить дополнительные полосы на наиболее аварийных участках трассы Вологда - Новая Ладога, на 110 км которой в ДТП с автобусом 13 апреля погибли семь человек.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

"Для снижения аварийности на данном участке дороги, а это уже вторая крупная авария вблизи деревни Царево, мною принято решение и направлено обращение в Росавтодор о строительстве дополнительных поворотных полос и полос разгона и торможения. Не только на этом участке, а на всех аварийных участках автодороги, где были зафиксированы аварии со смертельным исходом", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что главная задача на ближайшие несколько лет - добиться от Министерства транспорта РФ и Росавтодора проведения комплексной реконструкции наиболее загруженных участков трассы Вологда - Новая Ладога, сделать ее четырехполосной по всей длине с разделительными отбойниками.

"Это необходимо для предотвращения самых страшных аварий - лобового столкновения", - сказал О.Кувшинников.

Как сообщалось, 13 апреля на 110 км автодороги Вологда-Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района водитель большегруза "Вольво" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген". В результате аварии погибли водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, два пассажира были доставлены в больницу.