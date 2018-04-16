Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Ставрополе

16.04.18 16:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Старт краевому автопробегу "Эх, путь-дорожка, фронтовая" дан в понедельник в Ставрополе, до 9 мая его участники посетят более сотни поселений в регионе, сообщает пресс-служба городской администрации.

"За три недели, оставшиеся до Дня Победы, участники автопробега проедут все 34 муниципальных района и городских округа Ставропольского края, посетят более ста населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Завершится автопробег 8 мая в краевой столице, на территории Ставропольского кадетского президентского училища, отмечено в пресс-релизе.

В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс - Юг" уточнили, что в пробеге принимают участие 15 машин, включая два автомобиля марки "Победа".