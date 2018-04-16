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16.04.18 16:27
Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Ставрополе
"За три недели, оставшиеся до Дня Победы, участники автопробега проедут все 34 муниципальных района и городских округа Ставропольского края, посетят более ста населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Завершится автопробег 8 мая в краевой столице, на территории Ставропольского кадетского президентского училища, отмечено в пресс-релизе.
В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс - Юг" уточнили, что в пробеге принимают участие 15 машин, включая два автомобиля марки "Победа".
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