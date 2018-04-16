Начальник экономической безопасности полиции Бийска арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

16.04.18 16:45

© РИА Новости. Юрий Стрелец

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Высокопоставленный полицейский в Алтайском крае арестован по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, с ноября 2016 по март 2018 года в Бийске действовала преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ "Бийский". Участники вели незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета средств клиентов. Было привлечено более 66 млн рублей", - говорится в сообщении.

Точный доход, который получили подозреваемые в результате незаконных операций, следователям еще предстоит подсчитать.

Полицейскому и еще одному участнику группы уже предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Оба помещены под домашний арест.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.