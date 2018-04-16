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16.04.18 16:50

Хозяйства Алтайского края в 2018г планируют увеличить сев высокомаржинальных кульутр

© РИА Новости. Виталий Тимкив
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Хозяйства в Алтайском крае в текущем году могут увеличить посевы высокомаржинальных культур - подсолнечника, сои, рапса, чечевицы и кукурузы, сообщает пресс-центр правительства региона.

Общие посевные площади сохранятся на уровне предыдущих лет и составят 5,4 млн га. Из них 4,8 млн га предстоит засеять яровыми культурами.

Хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур, общая потребность в которых составляет 585 тыс. тонн. В настоящее время завершается проверка качества семян, отмечается в сообщении.

Для проведения весенних полевых работ аграриям края также необходимо более 93 тыс. тонн дизельного топлива и около 15 тыс. тонн бензина.

"В настоящее время обеспеченность горюче-смазочными материалами соответствует прошлогоднему уровню и превышает 75% от необходимого объема. По состоянию на 16 апреля, хозяйства приобрели 46 тыс. тонн минеральных удобрений, поставки этих ресурсов продолжаются", - сообщает пресс-центр.

Технические возможности при этом позволяют провести весь комплекс весенних полевых работ.

"Будет задействовано не менее 16,5 тыс. тракторов, более 6 тыс. грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, около 7 тыс. сеялочных агрегатов", - отметил первый зампред правительства края Александр Лукьянов, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году средства господдержки начали поступать в хозяйства "в рекордно ранние сроки".

"Всего на эти цели в 2018 году предусмотрено не менее 3,5 млрд рублей. В данный момент на счета хозяйств перечислено 1,7 млрд рублей. Аграриям доведены погектарные и "молочные" субсидии, племподдержка, субсидии на производство говядины, гранты для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих ферм", - сказал А.Лукьянов.

По его словам, в конце прошлой недели работу на полях начали сельхозпредприятия трех районов края. В скором времени остальные хозяйства также приступят к весенне-полевым работам.

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