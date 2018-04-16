Образовательные учреждения в одном из районов ХМАО приостановили работу из-за ОРВИ

16.04.18 16:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Карантин объявлен в школах и образовательных организациях Советского района Ханты-Мансийского автономного округа из-за ОРВИ и гриппа, сообщается на сайте райадминистрации.

"Приостановлен учебный (...) процесс в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, "Советском политехническом колледже" (...) работа всех спортивных и культурных секций, кружков для детей и взрослых с 17 по 27 апреля", - говорится в сообщении.

Также в муниципалитете отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях.

Отмечается, что в Советском районе с 7 по 15 апреля зарегистрировано 256 случаев гриппа и ОРВИ, а эпидемический порог по совокупному населению превышен на 42% во всех возрастных группах.

Кроме того, как сообщается на сайте администрации Нефтеюганска, карантин в детских садах из-за ОРВИ продлен до 24 апреля. Он был введен в городе 11 апреля. В муниципалитете за медицинской помощью обратилось более, 2,6 тыс. человек. Более 34% заболевших - дети в возрасте до 7 лет.