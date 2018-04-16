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16.04.18 16:53
Образовательные учреждения в одном из районов ХМАО приостановили работу из-за ОРВИ
"Приостановлен учебный (...) процесс в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, "Советском политехническом колледже" (...) работа всех спортивных и культурных секций, кружков для детей и взрослых с 17 по 27 апреля", - говорится в сообщении.
Также в муниципалитете отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях.
Отмечается, что в Советском районе с 7 по 15 апреля зарегистрировано 256 случаев гриппа и ОРВИ, а эпидемический порог по совокупному населению превышен на 42% во всех возрастных группах.
Кроме того, как сообщается на сайте администрации Нефтеюганска, карантин в детских садах из-за ОРВИ продлен до 24 апреля. Он был введен в городе 11 апреля. В муниципалитете за медицинской помощью обратилось более, 2,6 тыс. человек. Более 34% заболевших - дети в возрасте до 7 лет.
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