Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве посетили 4,7 млн человек

16.04.18 17:15

© РИА Новости. Максим Блинов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 4,7 млн москвичей и туристов стали гостями фестиваля "Пасхальный дар", который проходил в столице с 7 по 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За 9 пасхальных дней было собрано 12 млн рублей пожертвований и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности", - написал С.Собянин в своем личном блоге в понедельник.

Он поблагодарил всех, кто пожертвовал свои деньги.